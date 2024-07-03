 

Семенович пришлось срочно оправдываться из-за отношений с женатым любовником

03.07.2024, 9:24, Разное
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При этом никто из окружающих не видел этих мужчин наяву, и начали появляться сомнения в реальности этих отношений. Астрологи также высказывали свои мнения о личной жизни Анны, отмечая, что у нее нет серьезных отношений и она склонна к мистификациям.

Однако в 2023 году произошел поворот: оказалось, что у певицы действительно есть реальные отношения. Началось все с того, что жена ее нового возлюбленного раскрыла правду о его семейном положении.

Оказалось, что жених Семенович имеет законную жену и сына в Германии, и не является богатым как это было представлено. Его жена сообщила журналистам, что он живет в кредитах и помогает семье суммой в 2000 евро в месяц. Сам Денис занимается бизнесом в России, но не является миллиардером. Возникли обвинения в том, что он использует имущество и машину Анны.

После того, как правда стала явной (благодаря рассказу жены Дениса), Анна вынуждена была признать отношения и попытаться изменить общественное мнение. В видеоролике она объяснила, что Денис фактически свободен, так как его брак находится на стадии развода. Она утверждает, что он занят именно ею.


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