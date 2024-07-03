 

IT-специалист: чехлы летом способствуют опасному нагреву смартфона

03.07.2024, 9:15, Разное
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Высокие летние температуры не идут на пользу смартфонам: из-за жары нарушается естественная теплоотдача устройства, что может привести к сбоям в его работе. О том, как уберечь свой гаджет от перегрева, пояснила руководитель отдела телефонии розничной сети МТС Наталья Голицына.

По словам эксперта, необходимо прежде всего защищать смартфон от прямых солнечных лучей. Если оставить его лежать на шезлонге или на земле под открытым небом, он быстро и сильно нагреется, что значительно повышает риск поломки.

Кроме того, при интенсивном использовании смартфона на солнце следует делать перерывы или применять специальные аксессуары для охлаждения. Например, существуют чехлы-охладители, оснащенные кулерами.

“Если такого чехла нет, лучше временно не использовать защитные аксессуары вообще, чтобы не усложнять естественный отвод тепла. Не закрывайте устройство тканями, плотными чехлами или другими предметами, которые могут затруднять циркуляцию воздуха вокруг смартфона”, – советует Наталья Голицына.

Еще один важный момент – ограничить использование приложений, потребляющих много энергии, таких как игры, программы для обработки видео или камера. Они оказывают высокую нагрузку на процессор и аккумулятор, что ускоряет нагрев смартфона.

Соблюдение этих рекомендаций, по словам Натальи Голицыной, позволит избежать не только перегрева и быстрого разряда батареи, но и продлить срок службы смартфона.


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