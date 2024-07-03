 

Поза «нога на ногу» грозит появлением болей в спине и несгибаемостью стопы

03.07.2024, 9:15, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Ангиохирург Светлана Абрамова предостерегла о вреде для позвоночника из-за постоянного сидения в позе “нога на ногу”. По ее словам, такая привычка может спровоцировать появление болей в пояснице.

“Чем дольше человек сидит со скрещенными ногами, тем сильнее смещается центр тяжести, что ведет к сколиозу, изменению осанки, патологиям в позвоночнике (особенно в шейном отделе), появлению болей в пояснице и верхних отделах спины”, – цитирует врача портал “Вести Подмосковья”.

Абрамова добавила, что привычка сидеть, закинув ногу на ногу, увеличивает риск развития трохантерита – заболевания, которое сопровождается воспалением бедренных сухожилий. Симптомами данной патологии становятся боли при ходьбе, подъеме по лестнице или приседаниях.

Нередко у тех, кто сидит в позе “нога на ногу”, возникает онемение конечности из-за сдавливания малоберцового нерва. Хирург Абрамова отметила, что частое сдавливание этого нерва может привести к нейропатии, из-за которой человек не сможет полноценно сгибать стопу и пальцы.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.07 / Сентябрьский концерт Канье Уэста в Лужниках откроет «Коррозия Металла»

03.07 / Семенович пришлось срочно оправдываться из-за отношений с женатым любовником

03.07 / IT-специалист: чехлы летом способствуют опасному нагреву смартфона

03.07 / iPhone 16 и 16 Pro получат общий процессор Apple A18, чтобы обеспечить всем устройствам совместимость с ИИ

03.07 / Йети напугал группу туристов в лесу Луизианы

03.07 / Иран и Россия укрепляют военное сотрудничество

03.07 / Лазерная эпиляция превратилась для уфимки в череду ошибок со стороны салона

03.07 / Российский космос: утверждён график строительства орбитальной станции

03.07 / Штрафы по камерам замотивируют к оформлению ОСАГО и сократят число ДТП

03.07 / Снижение цен в июне на топовые модели iPhone

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика