Поза «нога на ногу» грозит появлением болей в спине и несгибаемостью стопы

Ангиохирург Светлана Абрамова предостерегла о вреде для позвоночника из-за постоянного сидения в позе “нога на ногу”. По ее словам, такая привычка может спровоцировать появление болей в пояснице.

“Чем дольше человек сидит со скрещенными ногами, тем сильнее смещается центр тяжести, что ведет к сколиозу, изменению осанки, патологиям в позвоночнике (особенно в шейном отделе), появлению болей в пояснице и верхних отделах спины”, – цитирует врача портал “Вести Подмосковья”.

Абрамова добавила, что привычка сидеть, закинув ногу на ногу, увеличивает риск развития трохантерита – заболевания, которое сопровождается воспалением бедренных сухожилий. Симптомами данной патологии становятся боли при ходьбе, подъеме по лестнице или приседаниях.

Нередко у тех, кто сидит в позе “нога на ногу”, возникает онемение конечности из-за сдавливания малоберцового нерва. Хирург Абрамова отметила, что частое сдавливание этого нерва может привести к нейропатии, из-за которой человек не сможет полноценно сгибать стопу и пальцы.