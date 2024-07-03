iPhone 16 и 16 Pro получат общий процессор Apple A18, чтобы обеспечить всем устройствам совместимость с ИИ

Все модели грядущей линейки iPhone 16 получат один и тот же процессор Apple A18. В последние годы Apple оснащала новые процессоры моделями iPhone Pro и Pro Max, а базовые и Plus-версии получали чипы, оставшиеся с прошлого года. Теперь, как следует из кода, обнаруженного исследователем Николасом Альваресом, Apple планирует отказаться от данной практики.

В частности, были найдены идентификаторы новых моделей: iPhone 17,1, 17,2, 17,3, 17,4 и 17,5. На общий чип указывает цифра 17. Для сравнения: прошлогодние iPhone 15 и 15 Plus с процессором A16 имеют идентификаторы 15,4 и 15,5, а модели iPhone 15 Pro и 15 Pro Max с A17 Pro — 16,1 и 16,2. Ожидается, что пятым смартфоном с идентификатором iPhone 17,5 станет новый iPhone SE, презентация которого должна состояться весной следующего года.

Линейку iPhone 16 должны представить уже этой осенью. Судя по всему, Apple использует единый процессор Apple A18, чтобы обеспечить совместимость всех новых устройств с функциями искусственного интеллекта Apple Intelligence. Это позволит избежать ситуации, когда пользователи базовых моделей iPhone 16 будут лишены доступа к ИИ, как это произошло в случае с прошлогодними iPhone 15.

Напоминаем, что недавно стало известно об открытии в РФ предзаказов на эксклюзивный iPhone 16 Pro с ИИ-коробкой.