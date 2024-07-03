 

Йети напугал группу туристов в лесу Луизианы

03.07.2024, 7:40, Разное
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28 июня 2024 года в соц-аккаунте офиса шерифа округа Натчиточес, штат Луизиана, США, появилось весьма любопытное сообщение.

Указывалось, что группа молодых людей в возрасте 17-18 лет отправилась в поход в местный национальный лес Кисатчи (Kisatchie National Forest).

Не успели они разбить лагерь, как один из подростков увидел нечто настолько страшное, что начал тут же звонить в Службу Спасения 911.

Оператору он сообщил, что сначала услышал жуткое рычание, а когда обернулся, то заметил некое животное, которое было ростом около 5 футов в высоту (150 см) и имело светящиеся глаза. 

Было это около 9 вечера, когда уже порядочно стемнело, так что ничего более подросток в темноте не рассмотрел.

Звонок был перенаправлен в офис шерифа и оттуда на помощь туристам сразу же выехала машина с двумя офицерами. Так как указанное место находилось недалеко от города, они приехали туда довольно быстро и вскоре обнаружили там группу подростков, живых и невредимых, но напуганных.

Далее офицеры тщательно осмотрели все вокруг, но не нашли ничего рычащего и имеющего светящиеся глаза. 

Пост в соцсети набрал больше сотни комментариев, в которых многие предполагали, что это мог быть бигфут (йети) или медведь. С учетом малого роста существа, были предположения и о детеныше бигфута.

Но если бы там был медведь, помощники шерифа скорее всего нашли бы отпечатки его лап или его самого, потому что вряд ли бы медведь успел убежать далеко. А вот йети умеет скрываться от людей куда более тщательно…


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