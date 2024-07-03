В «Альтернативе для Германии» считают, что ради мира в Европе надо отойти от США в сторону России и Китая

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Перед осенними выборами на Востоке Германии правая «Альтернатива для Германии» (АдГ) выбирает имидж «партии мира» и хочет дистанцироваться от США и наладить сотрудничество с Россией и Китаем, заявляет N-TV. Сами лидеры партии говорят, что служат лишь интересам Германии. Телеканал отмечает, что партия преодолела недавние скандалы и на партийном съезде в Эссене «демонстрирует гармонию».

ГОЛОС ЗА КАДРОМ: Пасмурная погода в Эссене, вероятно, поэтому во второй день партийной конференции АдГ контрдемонстрантов было уже не десятки тысяч, а всего несколько сотен.

ДЕМОНСТРАНТ: Как-то надо противостоять правым, и неважно, какая погода.

ДЕМОНСТРАНТКА: У меня повышается кровяное давление от присутствия таких людей вокруг нас. Это очень, очень плохо, нужно использовать каждую секунду, чтобы показать свою позицию.

ГОЛОС ЗА КАДРОМ: АдГ пытается представить себя как партию мира, то есть увеличить дистанцию от США, больше сотрудничества с Китаем и Россией.

ТИНО ХРУПАЛЛА, сопредседатель АдГ: Мы не заботимся о том, чтобы быть против или за какую-нибудь страну. Речь идёт только о Германии и интересах Германии.

ГОЛОС ЗА КАДРОМ: АдГ хочет положить конец многочисленным скандалам. Напомним, ближайший сотрудник главного кандидата на выборах в Европарламент — Максимилиана Кра подозревается в шпионаже в пользу Китая. После партконференции ясно: генерального секретаря пока всё ещё не будет. Двойное руководство сможет продолжать работать: Алис Вайдель остаётся сопредседателем…

АЛИСА ВАЙДЕЛЬ, сопредседатель АдГ: …с моим возлюбленным Тино Хрупаллой!

ГОЛОС ЗА КАДРОМ: АдГ демонстрирует непривычную гармонию. Девиз: только бы не новая ссора, ведь всего через девять недель пройдут выборы в Саксонии и Тюрингии.

Дата выхода в эфир 1 июля 2024 года.