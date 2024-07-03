 

В «Альтернативе для Германии» считают, что ради мира в Европе надо отойти от США в сторону России и Китая

03.07.2024, 4:36, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Перед осенними выборами на Востоке Германии правая «Альтернатива для Германии» (АдГ) выбирает имидж «партии мира» и хочет дистанцироваться от США и наладить сотрудничество с Россией и Китаем, заявляет N-TV. Сами лидеры партии говорят, что служат лишь интересам Германии. Телеканал отмечает, что партия преодолела недавние скандалы и на партийном съезде в Эссене «демонстрирует гармонию».

ГОЛОС ЗА КАДРОМ: Пасмурная погода в Эссене, вероятно, поэтому во второй день партийной конференции АдГ контрдемонстрантов было уже не десятки тысяч, а всего несколько сотен.

ДЕМОНСТРАНТ: Как-то надо противостоять правым, и неважно, какая погода.

ДЕМОНСТРАНТКА: У меня повышается кровяное давление от присутствия таких людей вокруг нас. Это очень, очень плохо, нужно использовать каждую секунду, чтобы показать свою позицию.

ГОЛОС ЗА КАДРОМ: АдГ пытается представить себя как партию мира, то есть увеличить дистанцию от США, больше сотрудничества с Китаем и Россией.

ТИНО ХРУПАЛЛА, сопредседатель АдГ: Мы не заботимся о том, чтобы быть против или за какую-нибудь страну. Речь идёт только о Германии и интересах Германии.

ГОЛОС ЗА КАДРОМ: АдГ хочет положить конец многочисленным скандалам. Напомним, ближайший сотрудник главного кандидата на выборах в Европарламент — Максимилиана Кра подозревается в шпионаже в пользу Китая. После партконференции ясно: генерального секретаря пока всё ещё не будет. Двойное руководство сможет продолжать работать: Алис Вайдель остаётся сопредседателем…

АЛИСА ВАЙДЕЛЬ, сопредседатель АдГ: …с моим возлюбленным Тино Хрупаллой!

ГОЛОС ЗА КАДРОМ: АдГ демонстрирует непривычную гармонию. Девиз: только бы не новая ссора, ведь всего через девять недель пройдут выборы в Саксонии и Тюрингии.

Дата выхода в эфир 1 июля 2024 года.


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