NYP – «не единичный случай» — у Байдена регулярно наблюдались признаки умственного упадка

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За последний год у Байдена было около 20 случаев с явными признаками умственного упадка, пишет газета The New York Post со ссылкой на журналиста Карла Бернстайна. Выступление на дебатах не удивило ближний круг президента, поскольку они знают о подобных инцидентах, когда Байден теряет ход мыслей, каменеет и демонстрирует ухудшение когнитивных способностей и физического состояния.



AP

У Байдена не раз наблюдались признаки умственного упадка, пишет The New York Post со ссылкой на журналиста Карла Бернстайна. Источники, близкие к президенту, поведали известному журналисту, что провальное выступление на теледебатах было «не единичным случаем». Более того, таких эпизодов было около 20 за последний год.

Близкому окружению 81-летнего президента хорошо знакомо «шоу ужасов», свидетелями которого стали миллионы телезрителей во время дебатов с Дональдом Трампом, сообщил Бернстайн в интервью.

«Это люди, некоторые из них очень близки к президенту Байдену, которые любили его, поддерживали его, и среди них есть люди, готовые собрать для него много денег», — рассказал журналист, получивший известность после раскрытия Уотергейтского скандала вместе с Бобом Вудвордом, в результате чего президенту Никсону был объявлен импичмент.

«Они настаивают на том, что то, что мы видели тем вечером, тот Джо Байден, которого мы видели, не является единичным случаем. Что за последние полтора года было 15-20 случаев, когда президент был примерно таким же, как в том шоу ужасов, которое мы наблюдали», — пояснил Бернстайн.

Журналист также подчеркнул, что «многие люди из окружения президента знают о подобных инцидентах, включая некоторых репортёров, которые случайно стали свидетелями некоторых из них (подобных эпизодов — ИноТВ)».

«Однако сегодня мы видим, как эти люди заявляют: «Президент Байден в своей лучшей форме», — посетовал журналист, намекая на недавнее выступление главы государства в Белом доме, в котором он критиковал решение Верховного суда США о предоставлении иммунитета в судебных делах Трампа.

«И эти же люди, которые поддерживали его, любили его, агитировали за него, часто видели его, говорят, что особенно за последние шесть месяцев у него заметно ухудшились когнитивные способности и физическое состояние», — приводит издание слова Бернстайна.

По информации, которой располагает журналист, эти близкие к президенту люди предупредили о происходящем Рона Клэйна, бывшего главу администрации, который отвечал за подготовку Байдена к дебатам в Кемп-Дэвиде.

«У нас есть проблема, подобная той, что мы видели в тот вечер. Было множество случаев, когда президент терял ход своих мыслей и не мог их восстановить», — рассказал журналист. Ему также стало известно, что во время одного из мероприятий по сбору средств Байден буквально окаменел на трибуне. Его состояние сравнили с «трупным окоченением».

«Это было почти год назад в старом ресторане Four Seasons на Парк-авеню.. И он окаменел, и ему пришлось принести стул, чтобы он мог выдержать последнюю часть мероприятия», — пояснил Бернстайн.

«Я думаю, что эти люди говорят и говорили уже некоторое время следующее: «Да, он великолепен, когда мы его видим, как это было сегодня. Но у него также бывают необъяснимые моменты, которые нас очень беспокоят и нам, Рон Клэйн, и первой семье, необходимо обсудить это», — заявил он.

Бернстайн также добавил, что по словам его источников, всякий раз, когда они поднимали эту тему, их сразу осаживали.