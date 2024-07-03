Лазерная эпиляция превратилась для уфимки в череду ошибок со стороны салона

Во время похода в салон красоты за процедурой лазерной эпиляции уфимка получила ожоги, за лечение которых теперь пытается взыскать компенсацию.

Как пишет Telegram-канал «Моя Уфа», жительница заплатила за услугу 4 тысячи рублей через перевод на карту, при этом договор об оказании услуги не был подписан. После процедуры клиентка испытывала сильные боли, у нее наблюдались раздражение и ожоги. Лечение обошлось в 7 тысяч рублей. Чтобы добиться компенсации, женщине пришлось обратиться в Роспотребнадзор, а после — в суд.

Во время разбирательства суд выявил отсутствие необходимой лицензии у салона, и в итоге предприниматель не только вернул уфимке деньги за услугу, но и возместил расходы на лечение.