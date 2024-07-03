Штрафы по камерам замотивируют к оформлению ОСАГО и сократят число ДТП

Повышение собираемости штрафов за отсутствие полиса ОСАГО усилит мотивацию водителей добросовестно исполнять обязанности по страхованию.

В результате снизится число автомобилей без действующего полиса и уменьшится количество ДТП, считает директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алексей Бредихин. Он комментировал работу властей по запуску проверки наличия ОСАГО с помощью камер видеонаблюдения. Накануне стало известно, что Минюст подготовил соответствующий законопроект, который сейчас обсуждается заинтересованными министерствами и страховыми компаниями. Нарушителей будут штрафовать по камерам не чаще одного раза в сутки. По подсчетам Российского союза автостраховщиков (РСА), это может принести в бюджет 2 млрд рублей ежегодно.

Бредихин уточнил, что штраф за отсутствие полиса ОСАГО составляет 800 рублей. Если полис есть, но управляющий автомобилем не вписан в него, штраф составит 500 рублей. “Очевидно, что по данным с камер можно штрафовать только за отсутствие полиса, поэтому штрафы, которые будут автоматически формироваться системой видеофиксации, будут составлять 800 рублей”, – сказал он.

По данным РСА, около 8% всех автовладельцев ездят без ОСАГО. В абсолютном выражении это более 3 млн автомобилей. Если в течение года каждый такой автомобиль хотя бы раз будет оштрафован по данным видеофиксации, общая сумма штрафов превысит предполагаемый объем. Эксперт подчеркнул, что увеличение собираемости штрафов повысит мотивацию водителей к добросовестному страхованию. “Конкретные оценки сделать сложно, но, по нашему мнению, количество автомобилей без ОСАГО может снизиться как минимум вдвое. Одновременно уменьшится количество ДТП, в которых ответственность виновника не застрахована. В таких ситуациях пострадавшие вынуждены взыскивать ущерб через суд, но не всегда у виновной стороны есть средства для компенсации”, – говорит Бредихин.

Компенсацию вреда здоровью пострадавших в таких ДТП выплачивает РСА из средств компенсационного фонда, подчеркнул он. Ранее сообщалось, что Госдума ужесточила ответственность за езду без ОСАГО. Поправки исключают полис ОСАГО из перечня обязательных документов для государственной регистрации транспортных средств. Изменения вступят в силу с 1 марта 2025 года.