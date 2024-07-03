Снижение цен в июне на топовые модели iPhone

За июнь на российском рынке подешевели 18 актуальных моделей iPhone, при этом среди них оказались сразу восемь смартфонов из линейки iPhone 14. Наиболее заметное снижение цен произошло в сегменте iPhone 15, где подешевели 10 моделей.

Так, базовый iPhone 14 теперь можно приобрести за 59 тысяч рублей, что на 2 тысячи рублей дешевле, чем в мае. iPhone 15 Pro на 128 ГБ подешевел на 1,5 тысячи рублей и сейчас доступен за 85 тысяч рублей. Максимальная модификация iPhone 15 Pro на 1 ТБ подешевела на 7 тысяч рублей и предлагается за 122 тысячи рублей.

iPhone 15 на 128 ГБ стал дешевле на 2 тысячи рублей и теперь стоит 65 тысяч рублей.

Вместе с тем, три модели iPhone 15 подорожали: iPhone 15 Pro на 256 ГБ (на 2 тысячи рублей), iPhone 15 Pro Max на 256 ГБ (на 3 тысячи рублей) и iPhone 15 Pro Max на 1 ТБ (на 4 тысячи рублей).