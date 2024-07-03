Снижение цен в июне на топовые модели iPhone
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
За июнь на российском рынке подешевели 18 актуальных моделей iPhone, при этом среди них оказались сразу восемь смартфонов из линейки iPhone 14. Наиболее заметное снижение цен произошло в сегменте iPhone 15, где подешевели 10 моделей.
Так, базовый iPhone 14 теперь можно приобрести за 59 тысяч рублей, что на 2 тысячи рублей дешевле, чем в мае. iPhone 15 Pro на 128 ГБ подешевел на 1,5 тысячи рублей и сейчас доступен за 85 тысяч рублей. Максимальная модификация iPhone 15 Pro на 1 ТБ подешевела на 7 тысяч рублей и предлагается за 122 тысячи рублей.
iPhone 15 на 128 ГБ стал дешевле на 2 тысячи рублей и теперь стоит 65 тысяч рублей.
Вместе с тем, три модели iPhone 15 подорожали: iPhone 15 Pro на 256 ГБ (на 2 тысячи рублей), iPhone 15 Pro Max на 256 ГБ (на 3 тысячи рублей) и iPhone 15 Pro Max на 1 ТБ (на 4 тысячи рублей).
Смотреть комментарии → Комментариев нет