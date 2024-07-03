Терапевт Бурнацкая: здоровье летом подрывают резкие перепады температуры

Врач-терапевт Светлана Бурнацкая предупреждает, что резкие перепады температуры летом могут серьезно повредить организму человека. Разница между температурой на улице и в помещении не должна превышать 7 градусов. Более существенные перепады ослабляют защитные ресурсы организма и ухудшают работу иммунной системы, что увеличивает риск развития различных инфекций.

“Факторами, способствующими развитию заболевания летом, могут быть употребление холодных напитков, длительное пребывание на улице в жару, а затем резкое перемещение в прохладное помещение”, – заявила медик в комментарии РИАМО.

Бурнацкая отметила, что кондиционеры и вентиляторы не должны слишком сильно охлаждать воздух в помещении, а их потоки не должны направляться на людей. Опасны для здоровья в жару даже сквозняки. Пребывание на сквозном течении воздуха может привести к развитию невралгии и мышечных спазмов, болей в пояснице и других частях тела.

Также врач обратила внимание на то, что работающие кондиционеры могут сделать людей более подверженными инфекциям. Такой риск создают прежде всего старые и не очищенные приборы, которые становятся источником бактерий, разносящихся потоками холодного воздуха.

Кроме того, опасный для здоровья температурный перепад возникает во время купания. Заходить в водоемы с холодной водой нужно всегда постепенно, особенно в сильную жару.