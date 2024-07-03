Honor Magic6 Ultimate возглавил рейтинг самых популярных смартфонов июня по результатам опроса AnTuTu

Флагманский смартфон Honor Magic6 Ultimate занял первое место в июньском рейтинге пользовательского удовлетворения смартфонами, составленном разработчиками бенчмарка AnTuTu. Смартфон набрал 98,13% положительных отзывов.

Второе место в рейтинге занял бывший лидер майского топ-чарта складной Vivo X Fold 3 Pro с 97,45% положительных отзывов, а третье место досталось тонкому и легкому смартфону-раскладушке Honor Magic V2 с 97,44%.

На четвертом месте расположился Samsung Galaxy S24+ с 97,14% положительных отзывов, а на пятом и шестом Huawei Pura 70 Pro+ (96,15%) и Samsung Galaxy S23 Ultra (95,37%) соответственно.

Складной Huawei Mate X3 оказался на седьмом месте с результатом 95%, а восьмую, девятую и десятую строчки заняли Oppo Find X7 Ultra (94,91%), iQOO 12 Pro (94,04%) и Samsung Galaxy W24 (93,79%).

Следует отметить, что рейтинг смартфонов AnTuTu формируется на основе отзывов пользователей в Китае и не отражает реальную производительность устройств, которая определяется в бенчмарке.