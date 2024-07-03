Доктор описал влияние маслин и оливок на уровень холестерина в крови

Оливки и маслины – плоды одного дерева, но они различаются по степени зрелости и обработке. Оливки собирают незрелыми, поэтому они имеют зеленую кожицу, более твердые и обладают терпким вкусом. Маслины же – это созревшие плоды с темной или фиолетовой кожицей, более мягкие и имеют более приятный вкус.

Кроме вкуса, оливки и маслины отличаются содержанием полезных веществ. В маслинах больше антиоксидантов, защищающих от рака. В обоих плодах содержится много мононенасыщенных жирных кислот, которые снижают уровень холестерина в крови и улучшают состояние сосудов. Также оливки и маслины богаты клетчаткой, улучшающей пищеварение.

Антиоксиданты, содержащиеся в оливках и маслинах, в том числе витамин Е, защищают сердечно-сосудистую систему от окислительного стресса. А полифенолы обладают нейропротекторными свойствами и предотвращают развитие старческого слабоумия и болезни Альцгеймера.

Оливковое масло обладает антибактериальными свойствами, поэтому его можно применять для лечения кожных заболеваний и увлажнения кожи и волос. Благодаря высокому содержанию питательных веществ оно повышает усвоение других компонентов пищи.