 

Доктор описал влияние маслин и оливок на уровень холестерина в крови

03.07.2024, 1:45, Разное
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Оливки и маслины – плоды одного дерева, но они различаются по степени зрелости и обработке. Оливки собирают незрелыми, поэтому они имеют зеленую кожицу, более твердые и обладают терпким вкусом. Маслины же – это созревшие плоды с темной или фиолетовой кожицей, более мягкие и имеют более приятный вкус.

Кроме вкуса, оливки и маслины отличаются содержанием полезных веществ. В маслинах больше антиоксидантов, защищающих от рака. В обоих плодах содержится много мононенасыщенных жирных кислот, которые снижают уровень холестерина в крови и улучшают состояние сосудов. Также оливки и маслины богаты клетчаткой, улучшающей пищеварение.

Антиоксиданты, содержащиеся в оливках и маслинах, в том числе витамин Е, защищают сердечно-сосудистую систему от окислительного стресса. А полифенолы обладают нейропротекторными свойствами и предотвращают развитие старческого слабоумия и болезни Альцгеймера.

Оливковое масло обладает антибактериальными свойствами, поэтому его можно применять для лечения кожных заболеваний и увлажнения кожи и волос. Благодаря высокому содержанию питательных веществ оно повышает усвоение других компонентов пищи.


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