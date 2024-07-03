Открытие летнего сезона в Кавказском заповеднике: восстановлен маршрут “Через горы к морю”

В пресс-службе Кавказского заповедника рассказали об открытии летних эколого-туристических маршрутов, в том числе старейшего в стране туристического маршрута “Через горы к морю”.

Ранее из-за разрушения тропы был закрыт участок между Гузерипльским и Армянским перевалами, но силами государственных инспекторов он был восстановлен в течение нескольких недель. Повреждение тропы оказалось достаточно серьезным, и туристам, которые начинали свой путь с Яворовой поляны, приходилось делать крюк, чтобы добраться до приюта Фишт. Сейчас тропа полностью восстановлена и готова для пеших прогулок. Таким образом, все популярные туристические маршруты Кавказского заповедника снова открыты для посещения.