 

Долг за алименты российского голкипера ПСЖ Матвея Сафонова уменьшили на 250 тысяч рублей

03.07.2024, 0:52, Разное
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Приставы списали со счетов футболиста часть долга по алиментам, пояснила Baza в Telegram-канале. Сумма задолженности уменьшилась на 250 тысяч и теперь составляет 59 миллионов 230 тысяч рублей. Средства были переведены на счет его бывшей жене Анастасии Сафоновой.

На российские счета игрока наложено “требование о взыскании”, поэтому все деньги, поступающие на них, будут автоматически перечислены бывшей супруге.

Кроме того, Сафонов направил в суд иск с просьбой разрешить забрать дочь на три недели во время отпуска. Бывшая жена не возражает против того, чтобы футболист проводил время с ребенком, но через МВД запретила девочке выезд за границу с отцом.

ПСЖ объявил о переходе Сафонова 14 июня. Контракт с российским вратарем рассчитан до 2029 года. До этого игроку запрещали выезд из РФ из-за долга по алиментам.


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