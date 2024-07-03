 

Прямой предок человека: расшифрована древнейшая ДНК

03.07.2024, 0:52, Разное
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В поисках истоков человечества часто возникают образы неандертальцев. Однако исследования последних лет доказывают, что картина намного сложнее.

Корни современного человека уходят в далекое прошлое, ветвясь от эволюционной линии шимпанзе около 7 миллионов лет назад. На протяжении последующих миллионов лет предками человека были австралопитеки, наиболее известная из которых — Люси, жившая около 3,2 миллиона лет назад.

Грань между человеком и другими приматами становится тоньше с эволюцией мозга и развитием артефактов, свидетельствующих о прогрессе.

Ключевым признаком человечности считается абстрактное мышление, а также социальная организация, сочувствие и творческие способности.

В 2013 году в Эфиопии обнаружены останки древнейшего из известных видов человека, жившего 2,8 миллиона лет назад. Впрочем, единственной найденной составляющей является половина челюстной кости, что затрудняет полную реконструкцию образа жизни этого древнего человека.

Признание человека умелого, останки которого обнаружены в Танзании в 1960 году, первым представителем человеческого рода также вызывает споры. Препятствием для его утверждения в качестве прямого предка человека является ограниченность возможностей миграции, сближающая его с австралопитеками.

На сегодняшний день научное сообщество выделяет в качестве древнейшего вида человека прямоходящего, который возник в Африке около 2 миллионов лет назад. Его распространение за пределы Африки в Азию и Индонезию, а также освоение огня и изобретение более совершенных орудий труда стали решающими факторами в признании Homo erectus полноценным видом человека.

Таким образом, эволюционный путь от обезьяны до человека современного типа завершился с появлением Homo erectus.


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