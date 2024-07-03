 

Рост спроса в жилищном строительстве: сохранение темпов и доступности

03.07.2024, 0:00, Разное
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В дискуссии по актуальным вопросам жилищного строительства приняли участие глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин, президент РСПП Александр Шохин, представители регионов, Совета Федерации и ДОМ.РФ.

Губернатор Смоленской области Василий Анохин выразил обеспокоенность возможным негативным влиянием на отрасль роста ипотечных ставок, увеличения первоначального взноса и завершения программы льготной ипотеки.

“Важно найти способы сохранения высоких темпов возведения жилья, его доступности для граждан”, – рассказал он в своем телеграм-канале.

Обсуждалась идея перенаправить высвобождающиеся средства на инвестиционные инфраструктурные проекты. Предложено расширить возможности их использования для создания и модернизации социальных, коммунальных, транспортных и энергетических объектов.

“Это позволит субъектам РФ самостоятельно решить множество важных вопросов: обновление систем ЖКХ, инженерных сетей, замену лифтов и др.”, – считает Василий Анохин.

Он подчеркнул необходимость сохранения возможности использования бюджетных кредитов для реализации инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций для стимулирования их к модернизации коммунальной инфраструктуры.


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