Антон Шунин покидает «Динамо» с сожалением

Опытный голкипер Антон Шунин выразил сожаление по поводу своего ухода из московского «Динамо». В социальных сетях Шунин написал, что мечтал продлить карьеру в «Динамо», а также хотел работать в управлении клуба и оставаться частью основной команды.

Контракт Шунина с «Динамо» истек 30 июня 2024 года. За бело-голубых он дебютировал в 2007 году и провел 366 матчей, в 125 из которых сохранил ворота в неприкосновенности. Этот результат является вторым в истории клуба.

За время выступлений в «Динамо» 37-летний голкипер трижды становился бронзовым призером чемпионата России, дважды выходил в финал национального кубка, а в 2017 году стал победителем первенства в Футбольной национальной лиге (ныне — Первая лига).

Отметим, что решение об уходе из «Динамо» Шунин принял после того, как клуб не стал предлагать ему новый контракт. Ранее экс-тренер «Динамо» Андрей Кобелев посоветовал Шунину не переходить в подмосковные «Химки».