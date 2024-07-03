 

Антон Шунин покидает «Динамо» с сожалением

03.07.2024, 0:00, Разное
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Опытный голкипер Антон Шунин выразил сожаление по поводу своего ухода из московского «Динамо». В социальных сетях Шунин написал, что мечтал продлить карьеру в «Динамо», а также хотел работать в управлении клуба и оставаться частью основной команды.

Контракт Шунина с «Динамо» истек 30 июня 2024 года. За бело-голубых он дебютировал в 2007 году и провел 366 матчей, в 125 из которых сохранил ворота в неприкосновенности. Этот результат является вторым в истории клуба.

За время выступлений в «Динамо» 37-летний голкипер трижды становился бронзовым призером чемпионата России, дважды выходил в финал национального кубка, а в 2017 году стал победителем первенства в Футбольной национальной лиге (ныне — Первая лига).

Отметим, что решение об уходе из «Динамо» Шунин принял после того, как клуб не стал предлагать ему новый контракт. Ранее экс-тренер «Динамо» Андрей Кобелев посоветовал Шунину не переходить в подмосковные «Химки».


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