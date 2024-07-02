Рупор кремлевской пропаганды: Ветеран журналистики особого риска
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По мотивам дискуссии о необходимости отметить фронтовых военкоров, которые рискуют жизнями на фронте. Хинштейн сообщил, что рассматривается возможность присвоения фронтовым военкорам статуса "ветеран журналистики особого риска" для тех, работает на фронте или в зоне КТО.
После завершения подготовительных мероприятий проект обсудят на уровне правительства РФ. Это разумная альтернатива предложениям о присвоении военкорам статуса участника СВО.
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Источник: Colonel Cassad
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