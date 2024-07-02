 

Мама что-нибудь придумает: Орбакайте посоветовала сбежавшей Пугачевой решить проблемы

02.07.2024, 23:03, Новости дня
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Во время выступления в Тель-Авиве певица Кристина Орбакайте не ограничилась только пением. Звезда решила поговорить с публикой на темы, далекие от собственного творчества.

Орбакайте привела цитату, которую много лет назад произнесла ее мать: “Я хочу, чтобы вся злоба людская ушла в ритмы музыки!” – продекламировала со сцены певица. Далее последовало пожелание мирного неба над головой и детского счастья. К слову, в зале нашлись поклонники Пугачевой, которые дословно помнили цитату и смогли прокричать ее вместе с Кристиной.

После этого Кристина Орбакайте посетовала, что видит родную мать гораздо реже, чем израильская публика. Певица попросила неравнодушных зрителей похлопать бывшей примадонне, которой уже давно не доставалось громких аплодисментов. В финале Орбакайте выразила надежду, что мама услышит бурные овации и “обязательно что-нибудь придумает”, вероятно, намекая на нынешнее положение народной артистки.

Отъезд Аллы Пугачевой с мужем и детьми в Израиль поставил ее старшую дочь под удар. В июне Кристине Орбакайте пришлось отменять концерты на родине, после чего она отправилась на гастроли за границу. Шоу в Тель-Авиве стало завершением ее израильского мини-тура, однако собрать полный зал в чужой стране певице оказалось не под силу.


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