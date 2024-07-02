 

Ученые обнаружили древние наскальные рисунки в Венесуэле

02.07.2024, 22:54, Разное
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Венесуэльские археологи исследовали национальный парк Канайма на юго-востоке страны и наткнулись на 20 уникальных наскальных памятников. Эти произведения искусства были созданы представителями ранее неизвестной культуры более 4 тысяч лет назад. Открытие было опубликовано в журнале Rock Art Research.

Изображения нанесены красной краской и представляют собой геометрические узоры, человеческие фигуры и листву. Многие из них напоминают пиктограммы, но исследователи пока не могут расшифровать их смысл. Они предполагают, что рисунки имели ритуальное значение, связанное с охотой, рождением, болезнями и другими важными событиями.

Археологи считают, что национальный парк Канайма мог быть местом зарождения древних культур, которые впоследствии распространились по Южной Америке. Ранее исследователи обнаружили в этом регионе другой крупный наскальный рисунок длиной около 42 метров, что делает его одним из самых больших в мире.


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