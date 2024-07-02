Роза Сябитова осудила избранника Клавы Коки

Известная сваха раскритиковала возлюбленного популярной певицы, блогера Александра Поверина. В беседе с журналистами Роза Сябитова заявила, что сомневается в серьезности намерений молодого человека.

По словам Сябитовой, она обратилась к Поверину с вопросом о брачном контракте с Кокой. Однако блогер резко отказался подписывать подобный документ. Такое поведение, по мнению эксперта, указывает на то, что Поверин не настроен на создание крепкой семьи.

Сваха отметила, что Поверин до сих пор не сделал Коке предложение руки и сердца. Сябитова выразила опасения, что молодой человек не готов брать на себя обязательства и создавать семью.