В Мытищинском госпитале 64-летнему пациенту удалили тромб

Врачи Мытищинского медицинского учреждения выполнили блестящую операцию по извлечению опаснейшего тромба, находившегося в нижней полой вене пациента. О необычном клиническом случае рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

Пациент, житель преклонного возраста, обратился в больницу с жалобами на онемение конечностей и дискомфорт в пояснице. Проведенные диагностические исследования выявили наличие гигантского тромба в нижней полой вене – наиболее крупном кровеносном сосуде человеческого организма. По словам врачей, тромб не был неподвижно закреплен, что представляло серьезную угрозу для здоровья и являлось потенциальным смертельным риском.

Команда хирургов Мытищинской больницы приступила к неотложному вмешательству. Через кровеносную систему они проникли в нижнюю полую вену и с помощью специальных манипуляций извлекли тромб внушительных размеров – длиной 12 сантиметров. Операция завершилась успешно, и пациента в скором времени готовят к выписке.