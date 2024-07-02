 

В Мытищинском госпитале 64-летнему пациенту удалили тромб

02.07.2024, 22:54, Разное
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Врачи Мытищинского медицинского учреждения выполнили блестящую операцию по извлечению опаснейшего тромба, находившегося в нижней полой вене пациента. О необычном клиническом случае рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

Пациент, житель преклонного возраста, обратился в больницу с жалобами на онемение конечностей и дискомфорт в пояснице. Проведенные диагностические исследования выявили наличие гигантского тромба в нижней полой вене – наиболее крупном кровеносном сосуде человеческого организма. По словам врачей, тромб не был неподвижно закреплен, что представляло серьезную угрозу для здоровья и являлось потенциальным смертельным риском.

Команда хирургов Мытищинской больницы приступила к неотложному вмешательству. Через кровеносную систему они проникли в нижнюю полую вену и с помощью специальных манипуляций извлекли тромб внушительных размеров – длиной 12 сантиметров. Операция завершилась успешно, и пациента в скором времени готовят к выписке.


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