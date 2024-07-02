 

Рупор кремлевской пропаганды: Суд конфисковал имущество Невзорова в России

02.07.2024, 22:09, Разное
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Еще не пятница, а уже репрессии. У Невзорова конфисковали его имущество в России.

Суд в Санкт-Петербурге признал журналиста Александра Невзорова (признан в РФ иностранным агентом) и его жену Лидию экстремистским объединением и запретил их деятельность в России. Об этом во вторник, 2 июля, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева.

«Октябрьский районный суд города Санкт-Петербурга удовлетворил административный иск прокуратуры к Невзоровым», — написала она в Telegram-канале.

Своим решение суд постановил запретить деятельность объединения, членами которого являются Александр и Лилия Невзоровы, в связи с осуществлением экстремистской деятельности. Также обращено в доход государства имущество супругов — три земельных участка, здание на участке, жилой дом, автомобиль и 25% долей уставного капитала ООО «Питер-Технопроект — Новые ресурсы».

Как ранее сообщала Лебедева, рассмотрение административного иска прокурора с соответствующими требованиями проходило в закрытом режиме с конца мая.
Ранее, 6 мая, МВД России повторно объявило Невзорова в розыск по уголовной статье. Его уже объявляли в розыск в мае 2022 года.

До этого, 1 февраля 2023 года, Басманный суд Москвы приговорил журналиста к восьми годам заключения заочно за распространение заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил (ВС) РФ. В конце того же месяца приговор вступил в силу.

Кроме того, в мае 2023 года прокуратура попросила суд изъять у Невзорова два земельных участка в поселке Лисий Нос, где стоит его дом, поскольку по результатам проверки выяснилось, что оба участка оказались в его собственности незаконно.

https://iz.ru/1721511/2024-07-02/sud-priznal-suprugov-nevzorovykh-ekstremistskim-obedineniem-i-zapretil-ikh-deiatelnost – цинк

Аналогичные меры необходимо прредпринять и в отношении всех прочих персонажей идентичных Невзорова.

Источник: Colonel Cassad


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