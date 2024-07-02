 

Затаившаяся Решетова готовится вступить в открытое противостояние из-за слов Алсу

02.07.2024, 21:54, Новости дня
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В последнее время модель Анастасия Решетова стала объектом жесткой травли в Сети. Пользователи уверены, что она увела мужа у певицы Алсу. Сама Анастасия поспешила заявить, что ее могут заинтересовать только свободные мужчины. Однако девушке почти никто не поверил – ведь на ней уже было клеймо разлучницы после романа с Тимати.

Масла в огонь подлили слова Алсу о том, что Анастасия врет, говоря о своих высоких моральных принципах. После этого скандал было уже не остановить – Решетову начали массово оскорблять, так что ей пришлось закрыть комментарии. Тогда пользователи переместились на страницу Тимати, где продолжили изливать свой гнев на его бывшую.

Пока вокруг ее имени бушевали страсти, Анастасия отмалчивалась и не делала публичных заявлений. Как оказалось, все это время девушка готовилась дать отпор тем, кто . В окружении Решетовой проговорились, что Анастасия обратилась к адвокатам, чтобы защитить свою репутацию. Кроме того, затравленная модель начала составлять заявление в правоохранительные органы в связи с клеветой и распространением порочащей информацией.

Стороны конфликта пока ограничиваются лишь намеками в адрес друг друга, но Решетова, судя по всему, уже готовится вступить в противостояние с теми, кто распространяет о ней клевету. Ранее Алсу, отвечая на вопрос журналистов об Анастасии Решетовой, заявила, что не хочет опускаться до уровня “девушек с низким социальным статусом”. Слова певицы приводили “Дни.ру”.


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