 

Зарядка смартфона под солнцем может вздуть аккумулятор

02.07.2024, 21:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Многие любители гаджетов, заботясь о состоянии своих устройств, нередко заряжают смартфоны под палящими солнечными лучами. По мнению эксперта, это может привести к плачевным последствиям.

Руслан Пермяков, заместитель директора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия», пояснил о том, что высокая температура окружающей среды мешает охлаждению смартфона, а использование энергоемких приложений значительно ускоряет его нагревание. Если на устройстве не установлена защита от перегрева, то оно просто выключится. Однако даже после охлаждения непоправимый вред может быть уже нанесен его аккумулятору. В лучшем случае он перестанет работать, а в худшем — раздуется и повредит другие детали устройства.

Чтобы не допустить подобного сценария, эксперт рекомендует не запускать программы, требовательные к процессору. Также не стоит заряжать смартфон под прямыми солнечными лучами и хранить его в местах с ограниченным доступом воздуха, таких как чемоданы или сумки. Стоит отметить, что не так давно в РФ была разработана инновационная технология пожаробезопасного аккумулятора для электросамокатов.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.07 / Предзаказы на iPhone 16 Pro от Caviar стартовали по цене от 530 тысяч рублей

02.07 / Японцы поставили мировой рекорд скорости интернета

02.07 / Рупор кремлевской пропаганды: Применение “Ланцетов”. Отчет за июнь

02.07 / Мнение: Формула Арестовича

02.07 / Мнение: Миф о патриотизме Ленина, пораженчество Ленина и иноагентство Ленина

02.07 / Учёные доказали наличие нервной системы у огурцов и помидоров

02.07 / Рупор кремлевской пропаганды: Побег к свободе

02.07 / Мнение «аналитика»: Об ультиматуме Путина… Немыслимое — начинается?

02.07 / Бу Андерссон объявлен в розыск по подозрению в шпионаже

02.07 / Москвичей и жителей Подмосковья в начале июля ожидает аномальная жара

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика