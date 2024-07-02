Зарядка смартфона под солнцем может вздуть аккумулятор

Многие любители гаджетов, заботясь о состоянии своих устройств, нередко заряжают смартфоны под палящими солнечными лучами. По мнению эксперта, это может привести к плачевным последствиям.

Руслан Пермяков, заместитель директора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия», пояснил о том, что высокая температура окружающей среды мешает охлаждению смартфона, а использование энергоемких приложений значительно ускоряет его нагревание. Если на устройстве не установлена защита от перегрева, то оно просто выключится. Однако даже после охлаждения непоправимый вред может быть уже нанесен его аккумулятору. В лучшем случае он перестанет работать, а в худшем — раздуется и повредит другие детали устройства.

Чтобы не допустить подобного сценария, эксперт рекомендует не запускать программы, требовательные к процессору. Также не стоит заряжать смартфон под прямыми солнечными лучами и хранить его в местах с ограниченным доступом воздуха, таких как чемоданы или сумки. Стоит отметить, что не так давно в РФ была разработана инновационная технология пожаробезопасного аккумулятора для электросамокатов.