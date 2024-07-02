Японцы поставили мировой рекорд скорости интернета

Ученые из Национального института информационных и коммуникационных технологий Японии (NICT) установили новый мировой рекорд скорости передачи данных. Им удалось достичь скорости 402 терабита в секунду (Тбит/с), что в пять миллионов раз выше средней скорости широкополосного доступа в Великобритании. Благодаря новому методу использования ранее неиспользованных диапазонов длин волн удалось существенно увеличить емкость коммуникационной инфраструктуры.

Это означает, что пользователи смогут загружать около 12 500 фильмов за одну секунду. Пока рекорд установлен в лабораторных условиях, но исследователи уверены, что в будущем смогут расширить возможности передачи данных до трансокеанских расстояний.

Для сравнения: скорость передачи данных в сети 5G ограничивается 10 Гбит/с, что примерно в 10 раз превышает возможности 4G.