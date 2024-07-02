 

Reuters – РФ нарастила экспорт трубопроводного газа в Европу

02.07.2024, 20:21, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Москва заметно увеличила поставки голубого топлива по трубопроводам в Европу. В июне объём поставок вырос почти на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет Reuters.


AP

Энергетический гигант «Газпром» значительно увеличили поставки газа в Европу. Они подскочили почти на 23% в июне по сравнению с годом ранее, восстановившись с прошлогодних постсоветских минимумов, пишет Reuters.

Согласно его расчётам, среднесуточный трубопроводный экспорт российского голубого топлива в прошлом месяце достиг 81,8 миллионов кубометров. Это показатель был ниже майского (89,5 миллионов кубометров) из-за проведения технических работ, но гораздо выше 66,8 миллионов кубометров, которые транспортировались аналогичным образом в июне 2023 года.

Общий экспорт газа «Газпрома» в Европу в этом году составил около 15,5 миллиардов кубометров. Страны континента стали получать гораздо меньше российского газа в результате политической реакции на украинский конфликт, напоминает агентство.

Вместо этого Москва увеличила продажи энергоносителей Пекину. В результате  в прошлом году Китай увеличил импорт газа из РФ по трубопроводам до 22,7 миллиардов кубометров, что почти в 1,5 раза больше объёмов, поставленных в 2022 году, обращает внимание Reuters.


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