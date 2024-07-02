 

Загадочное исчезновение Меладзе в особый день вызвало вопросы: подробности

02.07.2024, 20:11, Новости дня
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Средний сын звездной пары Лука отметил день рождения. В честь праздника Альбина Джанабаева опубликовала серию трогательных фотографий. Экс-солистка “ВИА Гры” успела попозировать с охапкой воздушных шариков, которые потом преподнесла виновнику торжества. Кроме этого, певица поделилась редким снимком сына за праздничным столом – счастливый именинник в забавной шапке наслаждался сладостями.

Где в этот момент находился отец мальчика Валерий Меладзе, остается загадкой. Ни на одной из фотографий заслуженный артист не появился. Впрочем, в последние два года о Меладзе вообще мало что известно. Он не дает концертов, не выпускает новые песни, не появляется на телешоу и светских мероприятиях. Повод вспомнить о певце недавно дала его дочь от первого брака София – в июне девушка родила сына, так что Валерий Меладзе впервые стал дедушкой.

Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева никогда не выставляли свои отношения напоказ. Оно и неудивительно, ведь ради новой возлюбленной артист оставил жену Ирину Малухину и трех дочерей. Старшему сыну Джанабаевой и Меладзе уже 20 лет – Константин появился на свет, когда его отец ещё состоял в первом браке. Три года назад Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе снова стали родителями – у них родилась дочь Агата.


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