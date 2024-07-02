Мнение: Формула Арестовича

Арестовича на Украине, похоже, нынче совсем разлюбили, считая «предателем». В России «хорошие русские» его тоже разлюбили, следуя, как обычно, в фарватере проукраинских настроений. Ну а русские «просто» его или знать не знают, или тихо ненавидят просто за то, что он украинец – как это нынче у нас принято «на всякий случай» ненавидеть всех, а особенно украинцев.

Однако у Арестовича есть важнейшее качество, которое сильно выделяет его на фоне даже самых «топовых» российских аналитиков и экспертов (которые, по правде говоря, в массе ничего интересного из себя не представляют): Арестович не просто умён и артистичен – он обладает системным мышлением, зверь в наших широтах чрезвычайно редкий. Плюс он еще и независим – то есть старается думать вперед и по своему собственному пути.

В общем, не так давно Арестович меня сильно удивил, когда вдруг заговорил о каком-то «роськом языке», да еще начал обосновывать его существование, ссылаясь на какие-то покрытые пылью исторические свитки, Киево-Могилянскую Академию и всякую прочую, на мой взгляд, националистическую чушь. Странно, думал я. Куда это Алексея понесло? Вроде ж раньше в каком-то рьяном «историческом украинском национализме» он не был замечен. И что за «роський» (или «россьский») язык?! (тьфу, гадость, что за свистящее обозначение!) Что это он притащил, ЗАЧЕМ?? Мало ему мовы, так он еще один язык решил «внедрить»? Странная идея! Если он так собирается вернуть расположение укромовных товарищей, ценящих украинскую историю, так он ошибся, они его за такое явно не похвалят. А россияне уже тем более; так чего он, черт возьми, добивается?

А Арестович продолжал гнуть свою линию, явно рассчитывая всей мощью своего почти 2-миллионого канала в Ютубе популяризовать свой завиральный «роський». Я его на этот счет особо не слушал, только молча дивился – зачем он так увлекся явно мертворожденной идеей.

Но дальше – больше! Замечаю, что Арестович, одержимый своим «древним украинским языком», полез его САМ продвигать даже в российские блоги, толкая ее, что уж совсем забавно, даже не либеральным и антипутинским телеграммерам, а наоборот – всяким совершенно отпетым охранителям, рисующим себе буквы «зет» буквально на лбу! Не гнушаясь даже тем, что он, миллионник, вынужден при этом «снисходить» до блогеров, у которых в телеграмме и сотни тысяч нет. Что за ерунда? Причем обалдевшие от такого неожиданного внимания «зетники» что-то невнятно бурчат и, в общем, от него отмахиваются.

Хотя никакого заметного «выхлопа» не последовало (российские «военкоры» и прочая шелупонь явно так и не поняли – или не решились понимать – чего Арестович от них хотел), но все-таки визит тяжеловеса из Ютуба в интеллектуальное болотце русского телеграма вызвало некоторое шевеление и разбегание волн. Тут уж я заинтересовался и решил все-таки вникнуть – чего же добивался этот «вийсковой оглядач», как он ранее сам себя аттестовал, предпринимая все эти вылазки, не встретившие, как можно заметить, никакого понимания, не говоря уж об интересе, ни с какой стороны – ни с украинской, ни с российской?

Я постарался разобраться… и передо мной предстала удивительная история, как из какого-нибудь “Карточного домика”, только не в кино, а в жизни. Подробности как всегда – в моем Бусти. Велкам по ссылке – https://boosty.to/sapojnik

Будет очень интересно.