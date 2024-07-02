Мнение: Миф о патриотизме Ленина, пораженчество Ленина и иноагентство Ленина

1. Ещё к вопросу об уместности драпировки Мавзолея Ленина во время парадов на Красной площади в Москве. Блогер konstantinus-a полагает, что когда мы празднуем величайшую Победу в нашей истории, совершенно неуместно, чтобы это происходило на фоне надписи с никнеймом человека, который ответственен за величайшее поражение в нашей истории (ссылка):



Любой нормальный русский патриот уважающий нашу Победу в <…> Великой Отечественной войне однозначно выступает не только за драпировку, как минимум, мавзолея при Параде Победы, но и за захоронение мумии Ленина и за перенос мавзолея в другое место <…>.

Невозможно проводить парад в честь Победы над Германией перед зиккуратом с саркофагом человека, который сделал всё, чтобы Россия проиграла другую войну с Германией, и который подписал самый позорный договор в русской истории — полную и безоговорочную капитуляцию России перед уже проигравшей Германией в Брест-Литовске, согласно которой:

– от России отторгались территории, на которых проживало 56 миллионов человек (треть населения бывшей Российской Империи), в том числе 40% промышленных рабочих;

– вместе с ними страна теряла 27% пахотных угодий, 26% всей железнодорожной сети, 33% текстильной промышленности, 90% сахарной промышленности, 73% металлургической промышленности, 89% добываемого до революции каменного угля, а также огромное число промышленных предприятий;

– Балтийский флот покидал свои базы в Финляндии и Прибалтике, Черноморский флот передавался Центральным державам;

– Россия обязывалась к выплате 6 миллиардов марок репараций и возмещению убытков в размере 500 млн золотых рублей (до конца войны немцам успели отправить 93,5 тонны золота из предназначенных 245,5 тонн и отдали бы все, если бы не победа стран Антанты в ноябре 1918 года).

2. Телеграм-канал Right History напоминает о том, что Ленин прямым текстом желал поражения России и погружения её в гражданскую войну (ссылка):



Призывы поражения русских в Второй Отечественной войне и уничтожения России путём гражданской войны не единичны в “творчестве” Ленина, они присутствуют в огромном количестве статей и писем времён Первой мировой, например в статье «О лозунге “разоружения”» и работе «Военная программа пролетарской революции», которые он написал осенью 1916 года.

Коммунисты часто пытаются выгораживать своего вождя, утверждая нелепость, что он якобы ненавидел царя, но Россию он якобы любил, что, безусловно наглая ложь. Ленин ненавидел Россию, он ненавидел её горячо, ярко, всем своим существом, его ненависть, по его же собственному определению, была “дьявольски тотальна”.

Ленин не был обычным предателем, каким был, например, любимец Сталина генерал-лейтенант А.А. Власов. Ленин предавал не власть, он предавал саму Россию, само её естество, и он положил все свои силы на её разрушение.

Именно с намерением развязать Гражданскую войну Ленин поехал, по договорённости с германскими властями, в пломбированном вагоне в Россию, ослабленную февральскими событиями, но ещё существующую.

Весной 1917 года, большевики временно перестают требовать превращения “империалистической войны в Гражданскую” и объявляют всех, кто вспоминает предательские лозунги Ленина лжецами, на что ссылаются некоторые современные неосоветские пропагандисты.

Однако сам Ленин позже объяснял это так:

«В начале войны мы, большевики, придерживались только одного лозунга — гражданская война и притом беспощадная. Мы клеймили как предателя каждого, кто не выступал за гражданскую войну. Но когда мы в марте 1917 года вернулись в Россию, мы совершенно изменили свою позицию. Когда мы вернулись в Россию и поговорили с крестьянами и рабочими, мы увидели, что они все стоят за защиту отечества, но, конечно, совсем в другом смысле, чем меньшевики, и мы не могли этих простых рабочих и крестьян называть негодяями и предателями… Наша единственная стратегия теперь — это стать сильнее, а потому умнее, благоразумнее, «оппортунистичнее», и это мы должны сказать массам. Но после того, как мы завоюем массы благодаря нашему благоразумию, мы затем применим тактику наступления и именно в самом строгом смысле слова».

Ленин сначала повторяет и подтверждает свою антирусскую позицию во время Великой войны, а потом объясняет, что с весны 1917 года, они изменили риторику для накопления сил, это было ни что иное, как лживая тактическая уловка, которая была нужна чтобы подготовиться к вооружённому перевороту. В октябре 1917 года в работе «Удержат ли большевики государственную власть?» Ленин пишет:

«Революция есть самая острая, бешеная, отчаянная классовая борьба и гражданская война. Ни одна великая революция в истории не обходилась без гражданской войны».

Помните об этом каждый раз, когда очередной неосоветский пропагандист будет вешать вам лапшу на уши, что якобы это белые офицеры развязали войну, а не Ленин. Белые офицеры, что характерно, считали Гражданскую войну трагедией.

В конечном итоге, большевицкий переворот привёл к полному развалу армии, и позорному Брестскому миру и сдаче гигантских территорий Германии, которая неизбежно проигрывала в ПМВ. События 1917 года украли у России заслуженную победу. Подписание Брестского мира было необходимо большевикам, чтобы высвободить все силы для реализации его главной задачи — развязывания полномасштабной Гражданской войны в России и подавления всех несогласных. Большевики практиковали массовые убийства по “классовому принципу”, которые унесли миллионы жизни лучших русских людей, а более 2 млн. вынуждено было бежать от красного террора. Политика большевиков также спровоцировала развал промышленности и экономики, массовый голод, и высокую сверхсмертность от болезней среди русского народа.

3. Историк-алкоголик пишет, что в наше время персонажи типа Ленина получают статус иноагентов (ссылка):

Если взять его сочинения, написанные с начала Первой Мировой по начало революции и прикинуть на актуальные реалии, то уверен, у Владимира Ильича уже был бы и статус иноагента, и экстремиста, и уголовка за дискредитацию ВС РФ была бы – 100%. В ту эпоху людей, столь яростно желающих поражения России, распада страны, унижения русских надо было ещё поискать. Даже немцы с австрийцами были несколько более сдержанными.

Несомненно был бы постоянным персонажем тг-канала «Жизнь насекомых» за постоянные склоки с такими же безумными иноагентами.

Если, для большей наглядности, искать аналоги среди современных заукраинских релокантов, то, думаю, по степени оппозиционной шизы, русофобии и раздутого самомнения Ленин – это что-то максимально близкое к Майклу Наки.