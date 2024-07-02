Учёные доказали наличие нервной системы у огурцов и помидоров

Статья в

крупнейшем международном научном журнале Nature об устройстве нервной системы тыквенных и

паслёновых, к которым относятся в том числе всем известные огурцы и помидоры,

вызвала раскол в западном обществе и бурные научные дискуссии. Ожидается, что по миру прокатятся акции протеста против жестокости вегетарианцев по отношению к огурцам и помидорам.

Профессоры Джорджтаунского университета Джонатан Биф и Салли Хэмлок открыли механизм

передачи нервных сигналов через сеть сосудов в кожуре огурцов, помидоров, тыкв

и других растений. Многочисленные эксперименты показали, что растения способы

испытывать такие эмоции, как боль, страх, надежда, радость и скука. Сорванный

со стебля овощ ещё две недели сохраняет сознание и чувствует всё, что с ним

происходит.

Студенты Джорджтаунского университета уже вышли на акцию протеста под лозунгом «Нет вегетарианскому садизму». Активисты студенческих

движений призывают вегетарцианцев отказаться от бесчеловечной практики поедания

овощей, сопровождаемой нарезанием их на куски или ломтики – в свете новейших

открытий это эквивалент убийства с особой жестокостью.

«Помидор, который

вы режете на ломтики и кладёте в свой сэндвич, чувствует ужас, – утверждает профессор Биф. – Вегетарианцы и веганы, прикрываясь лозунгами о защите

природы, на самом деле истязают миллиарды овощей по всему миру каждый день. Если

убитое животное уже ничего не чувствует в момент разделывания, то овощи перестают

страдать только после того, как их нервная система растворится в желудочном соке. Мы призываем правительство обратить внимание на изуверские

веганские практики и остановить этих садистов, в идеальном сценарии – заставить их жесточайше страдать в качестве расплаты. Нет садизму!»

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