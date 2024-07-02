 

Госдума планирует расширить понятие охраны здоровья: внести в закон права плода

02.07.2024, 16:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

На этой неделе депутаты Государственной думы рассмотрят законопроект, который наделяет плод правом на охрану здоровья. Об этом пишет издание «Ведомости». Проект впервые был представлен в конце июня вице-спикером Думы Петром Толстоем, но его основным автором стал Николай Николаев.

Парламентарии планируют внести поправки в статью 18 закона «Об основах охраны здоровья граждан в РФ». Согласно изменениям, каждый будет иметь право на охрану здоровья как до, так и после рождения. Таким образом, государство берет на себя ответственность за здоровье плода.

По данным гинеколога-репродуктолога Марии Милютиной, около 55% женщин, пришедших на аборт, сомневаются в своем решении. Специалист считает, что обязательные консультации с психологом могут помочь им передумать.

Напомним, что в середине июня научно-практический совет Министерства здравоохранения РФ одобрил новые рекомендации по проведению абортов в больницах страны.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.07 / Москвичей и жителей Подмосковья в начале июля ожидает аномальная жара

02.07 / Союз защиты прав потребителей заверил в безопасности чая в пакетиках-пирамидках

02.07 / В Удмуртии на месте памятника Такеру Карлсону установят памятник Канье Уэсту

02.07 / Виктор Орбан посетит Киев для переговоров с Зеленским

02.07 / PS5 уступает Xbox Series X по мощности, но превосходит в играх

02.07 / Врач-уролог Белопольский рассказал, что изменения цвета мочи могут быть следствием различных патологий мочевыводящих путей

02.07 / Мнение: Друзья, HELP!!

02.07 / Мнение: Как изменились города России за 20 лет, неумение рекламировать себя и проблемы жизни в Японии

02.07 / Рупор кремлевской пропаганды: Удар по аэродрому в Миргороде

02.07 / “Яндекс” подключит переводчик для языков народов России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика