Госдума планирует расширить понятие охраны здоровья: внести в закон права плода

На этой неделе депутаты Государственной думы рассмотрят законопроект, который наделяет плод правом на охрану здоровья. Об этом пишет издание «Ведомости». Проект впервые был представлен в конце июня вице-спикером Думы Петром Толстоем, но его основным автором стал Николай Николаев.

Парламентарии планируют внести поправки в статью 18 закона «Об основах охраны здоровья граждан в РФ». Согласно изменениям, каждый будет иметь право на охрану здоровья как до, так и после рождения. Таким образом, государство берет на себя ответственность за здоровье плода.

По данным гинеколога-репродуктолога Марии Милютиной, около 55% женщин, пришедших на аборт, сомневаются в своем решении. Специалист считает, что обязательные консультации с психологом могут помочь им передумать.

Напомним, что в середине июня научно-практический совет Министерства здравоохранения РФ одобрил новые рекомендации по проведению абортов в больницах страны.