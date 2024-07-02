 

Союз защиты прав потребителей заверил в безопасности чая в пакетиках-пирамидках

02.07.2024, 16:10, Разное
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Национальный союз защиты прав потребителей (НСЗПП) выступил с заявлением о безопасности чая, выпускаемого в пирамидообразных пакетиках. Заявление было направлено в Госдуму, Минздрав и Росздравнадзор.

Ранее, опираясь на исследование Университета Макгилла, профессор Александр Умнов утверждал о возможном содержании пластика в пирамидках, что может спровоцировать развитие рака. Зампредседателя Госдумы Борис Чернышов обратился к министру здравоохранения Михаилу Мурашко с просьбой изучить потенциальное воздействие такого чая на здоровье.

В ответ НСЗПП заявил, что исследование канадских ученых изначально было некорректным. Пирамидки специально повреждались и помещались в воду с температурой 95 градусов, что искусственно провоцировало выделение микропластика.

Заместитель председателя общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов подчеркнул отсутствие научных доказательств вреда чая в пирамидках и предположил, что его продажа в РФ не будет запрещена.

Прокомментировал ситуацию и заслуженный врач РФ, хирург-онколог Андрей Коржиков. Он заявил, что медицинская статистика не подтверждает связи между пирамидными чайными пакетиками и серьезными заболеваниями, включая рак.


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