В Удмуртии на месте памятника Такеру Карлсону установят памятник Канье Уэсту

Администрация села Пычас Можгинского района Удмуртии приняла решение о демонтаже памятника Такеру Карлсону в связи с приездом в Россию Канье Уэста.

Монумент был установлен менее года назад на центральной площади города.

До середины 1990-х на этом месте размещался памятник Ленину, однако его демонтировали и постамент 30 лет простоял пустым. Памятник Карлсону выполнили по особой технологии – с применением стеклопластиковых элементов, полимерного клея и деревянной арматуры.

Администрация планирует и в дальнейшем регулярно обновлять монумент в зависимости от того, какие ещё иностранцы окажут честь и приедут в Россию.

– У нас нет средств для создания новой рекреационной зоны, но за счёт периодической замены памятника появится ощущение динамичного развития, – пояснили чиновники.

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