Виктор Орбан посетит Киев для переговоров с Зеленским

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретится во вторник в Киеве с Владимиром Зеленским и другими высокопоставленными чиновниками. Об этом сообщают источники Financial Times.

Ранее Орбан выразил мнение, что окончание конфликта на Украине возможно в случае, если Дональд Трамп станет президентом США.

1 июля Владимир Зеленский поздравил Венгрию с началом председательства в Евросоюзе, которое продлится полгода. 30 июня Орбан рассказал о создании новой правой группы в Европарламенте, в которой примут участие Австрийская партия свободы Герберта Кикля и АНО 2011 экс-премьера Чехии Андрея Бабиша.

По его словам, руководители ЕС намерены спровоцировать вовлечение всей Европы в украинский конфликт.