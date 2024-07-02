 

PS5 уступает Xbox Series X по мощности, но превосходит в играх

02.07.2024, 15:10, Разное
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Эксперты из Digital Foundry в недавнем подкасте на YouTube раскрыли секреты, почему PlayStation 5 в отдельных играх демонстрирует производительность наравне с Xbox Series X или даже лучше, несмотря на меньшую вычислительную мощность.

Во-первых, PS5 обладает более эффективным графическим компилятором, который, по словам разработчиков, значительно превосходит решение Microsoft. Это ускоряет выполнение задач и повышает производительность в некоторых играх.

Во-вторых, Sony предоставляет разработчикам больше свободы в работе с аппаратным обеспечением, что позволяет им лучше использовать ресурсы PS5 и добиваться оптимальной производительности.

В-третьих, графический процессор PS5 работает на частоте 2,23 ГГц, в то время как у Xbox Series X — 1,82 ГГц. Несмотря на меньшее количество вычислительных блоков, PS5 выполняет определенные задачи быстрее, что больше подходит для некоторых игровых движков.

При этом Digital Foundry подчеркнули, что у Xbox Series X есть свои преимущества, такие как поддержка DirectX Raytracing и VRR, а также более высокая вычислительная мощность.


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