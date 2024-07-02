 

Врач-уролог Белопольский рассказал, что изменения цвета мочи могут быть следствием различных патологий мочевыводящих путей

02.07.2024, 15:10, Разное
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Врач-уролог Александр Белопольский поделился с корреспондентом «Газеты.Ru», что изменения в окраске мочи могут быть следствием различных патологий мочевыводящих путей. Нормальный цвет мочи — желтоватый, отклонения от него требуют особого внимания.

«Коричневая, а порой и красноватая моча может сигнализировать о следующих заболеваниях органов мочеполовой системы: цистит, пиелонефрит, простатит, ИППП (инфекции, передающиеся половым путем), инфекции мочевыводящих путей. Темная, насыщенная моча с примесями крови — характерный признак мочекаменной болезни», — говорит Александр Белопольский.

При инфекционных процессах в организме моча приобретает темно-коричневый оттенок. А вот потемнение мочи может быть следствием банальной нехватки жидкости или цистита, предупреждает уролог.

«Моча меняет цвет на темно-желтый или становится мутной, — отмечает врач. — Это может быть признаком таких заболеваний, как цистит. При обнаружении подобных изменений следует незамедлительно обратиться к врачу для диагностики».


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