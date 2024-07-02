 

Мнение: Друзья, HELP!!

02.07.2024, 15:05, Разное
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Наш друг Сергей, жжист Ro_do, которого многие знают, попал в стандартную беду – столкнулся с российским “бесплатным” здравоохранением. Парню 40 лет, работает инженером на московском предприятии. Вечером в своем Подмосковье возвращался домой, столкнулся с тремя хулиганами, результат “общения” – тройной (!) перелом голени. Дело было в прошлый четверг.

Попал в Боткинскую больницу, вроде бы прекрасно. Но врачи, посовещавшись, сказали, что перелом сложный, предстоит “операция по сшиванию осколков”, она ПЛАТНАЯ (в государственной как бы больнице), и если Сергей в принципе еще собирается ходить, то надо заплатить 80 тысяч рублей.

Столько у Сергея нет. Поэтому просьба – скинуться по старой традиции, всем миром, кто сколько сможет. Вот его карта:

ВТБ 5368 2901 3496 7662, Сергей Ч.

Про хулиганов – отдельная история, милиция у нас работает примерно так же, как врачи.

Источник: Размышления вольного социолога


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