Мнение: Как изменились города России за 20 лет, неумение рекламировать себя и проблемы жизни в Японии

1. Возобновил свою деятельность Ютуб-канал РБС портал, выпускающий ролики о том, насколько сильно изменились к лучшему российские города за последние 15-20 лет. Всё предельно наглядно, в формате «было – стало». Вот, например, Нижний Новгород, вот Набережные Челны, а вот Южно-Сахалинск (к реконструкции которого приложил руку небезызвестный вам блогер Genby). Возможно, наиболее впечатляюще за последние два десятилетия переменилась Йошкар-Ола, бывшая ранее скучным провинциальным центром практически без каких-либо достопримечательностей, а ныне ставшая магнитом для туристов (ссылка):



2. По мнению Инженера-нефтяника, важная проблема России в том, что мы до сих пор уступаем американцам в навыке саморекламы (ссылка):



А вот рекламировать мы себя абсолютно не умеем.

Это американцы многие живут как бомжи, но при этом искренне верят, что Америка – стронг, лучшая в мире, вся сила в ней, брат.

Американцы победили всех – фашистов, исламских террористов, русскую и китайскую мафию, цисгендерных шовинистов и белых расистов, даже инопланетян обязательно мочат американцы. Ведь даже инопланетный разум знает, что Америка – это great, если даже не сегодня – то будет обязательно again.

В США все лучшее – свобода и демократия, президенты, народ, ученые, наука, армия и так далее. Истинный Pax Americana.

Правда многие разочаровывались в Америке, которая без конкурентов уже не та. Оказалось, что не смотря на высокие заработки структура расходов такова, что от внушительных сумм остается смешной остаток. Что за все, что воспринимается нашим человеком как данность надо платить очень много, например за ту же медицину. Что страна опасна, есть криминальные районы, куда белому лучше не забредать, на улицах куча сумасшедших и наркоманов. Это даже уже не христианская и вообще не страна, созданная европейцами, а непонятно что. Ненормальная идеология победила здравый смысл и традиционные ценности, на которых держалась эта всё ещё великая страна.

Но реклама работает и поныне, и тысячи людей хотят попасть в эту страну возможностей.

Хотя что там говорить, в сравнении с Никарагуа, Сальвадором, Бурунди или Бангладеш Штаты – это действительно страна мечты. А вот в сравнении с другими развитыми странами – большой и спорный вопрос.

А наше кино, особенно псевдоинтеллигентское и созданное под западного зрителя – это настоящая хтоническая безысходность, нищета и тоска. Покосившиеся заборы, почерневшие дома и вечно пьяные людишки с беспредельщиками-силовиками и … чиновниками. Даже снято будет всё в таких тонах, чтобы показать тлен и безысходность. Сплошной Левиафан. <…>

К мощной антипропаганде относятся и кино, и компьютерные игры, и всякие бредовые рейтинги, согласно которым Россия одна из самых несчастливых стран, с ужасными дорогами, никчемным образованием, невозможными осложнениями для ведения бизнеса и всеобщей коррупцией, ее достойное место – между Суданом и Афганистаном.

И мы ничего не можем ей противопоставить. Откуда европеец может узнать реалии нашей страны? Из всяких оппозиционных или гиперпатриотических каналов, которые явно содержатся на чьи-то гранты? Из унылого всепропальческого кино? Я не знаю, я практически не вижу рекламы того, чем мы можем гордиться. А у нас есть великая история, культура, наша страна способная строить циклопические инфраструктурные проекты, электростанции. Мы смогли покрыть огромную территориями вышками связи и обеспечить сверхбыстрый интернет по оптоволокну.

У нас прекрасная боевая авиация и достойная гражданская. Может и не лучшая, но и другие страны практически не умеют выпускать самолеты всего гражданского спектра. А мы умеем.

Наш Росатом – лучший в мире. В отличие от американцев, которые растеряли все компетенции в этой сфере.

По медицине, что бы тут ни говорили, тоже весьма достойно и доступно. У нас принято ругать скорую помощь, которая часами не приезжает, если у человека болит голова (!) или высокая температура в 38 градусов (!!). Только вот пусть они вызовут скорую помощь при таких симптомах в Европе или США. Там покрутят у виска и если и пришлют карету, то от ценника больному станет только хуже. От расценок на лечение в Америке даже при наличии страховки нередко открывают процедуру банкротства. А у нас – и МРТ тебе, и рентген, и анализы разные, и порезали, и зашили прилично, и в стационар положили. И всё по ОМС – ни копейки сверху обязательных налогов не заплатят.

Но кто про это знает за границей?

3. А вот, для сравнения, проблемы жизни в Японии, которую мы недавно обогнали, став четвёртой по размеру экономикой мира (ссылка):

Всё очень медленно, элементарных услуг надо ждать месяцами, работники тотально некомпетентны, бюрократы требуют заполнять бесчисленные документы от руки… В общем, огромный контраст с Россией, где мы уже привыкли к нашему высокому качеству жизни и считаем его естественным.