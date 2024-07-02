 

Сделано громкое заявление о рождении у Алсу ребенка после скандального развода

02.07.2024, 14:11, Новости дня
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По словам Борисовой, брак Алсу и Яна был заключен в 2006 году и основан не столько на чувствах, сколько на выгоде. По результатам расчетов нумеролога, отношения в этом браке были скорее кризисными, и рождение детей помогало им сохранить брак.

“По схеме расчета видно, что союз не был столь радужным, а скорее кризисным. Этот кризис в отношениях сглаживался рождением детей, что собственно и удерживало этот брак на плаву”, — заявила специалист.

Юлия Борисова считает, что этот брак исчерпал себя, и утверждает, что решение Алсу о разводе было правильным шагом для обоих. Она предполагает, что в 2024 году Алсу достигнет финансовой независимости и найдет новый путь самореализации. Нумеролог даже предполагает, что через полтора-два года мы можем увидеть ее в новом союзе, который она описывает как “союз по судьбе”.

“Этот союз исчерпал себя полностью и я считаю, что Алсу приняла правильное решение поставить точку в этой истории, что дает возможность двигаться дальше. В 2024 году она приобретает финансовую независимость, некий статус в направлении самореализации, который подключился еще с прошлого года”, — отметила Борисова.

Относительно мужа Алсу Юлия Борисова сообщила, что в 2024 году у него появится новая успешная тема в его карьере, что, вероятно, приведет к его переезду в другую страну. Она также отметила в гороскопе Алсу позднюю точку декрета, указывая на возможность рождения ребенка в 2026 или 2027 году.


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