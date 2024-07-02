 

“Яндекс” подключит переводчик для языков народов России

02.07.2024, 14:02, Разное
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Нейросети помогут сохранить и уберечь языки различных народностей, которые живут в России. Об запуске системы написало издание “Газета.Ru”, ссылаясь на пресс-службу компании “Яндекс”.

В течение трех ближайших лет в переводчике от “Яндекса” появится порядка 20 языков, которые ранее не были представлены в приложении. Первым был добавлен осетинский. В рамках проекта для некоторых языков будут подключены технологии нейросетей, которые способны распознать и анализировать речь. Это позволит пользователям узнать, как произносятся слова на разных языках. В перспективе — диалоги с носителями языка. Так, мобильное приложение сможет моментально перевести и вывести фразы на экране, а сама программа озвучит переведенное на выбранном языке.

Первым языком национальных меньшинств РФ, на котором запустят данную функцию, окажется татарский. Опция распознания и анализа речи будет доступна и для десяти самых популярных языков, на которых говорят в стране больше 300 тысяч человек. Нейросети “Яндекса” улучшат перевод сайтов в браузере, а “Яндекс Клавиатура” обеспечит голосовой ввод в поисковике, “Картах” и мессенджерах. Виртуальный помощник “Алиса” приспособится читать народные сказки на этих языках.

Согласно данным “Яндекс Поиска”, россияне наиболее часто в Интернете ищут перевод словосочетаний на татарском языке. Второе место занимает башкирский, а третье – чувашский. Эти и другие языки, такие как удмуртский, якутский, горномарийский и марийский, уже есть в переводчике, и ряд из них – в бета-версии.


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