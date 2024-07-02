Xiaomi представила очиститель воздуха Beon X3 Pet Air Purifier для владельцев домашних животных
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Компания Xiaomi выпустила новый очиститель воздуха Beon X3 Pet Air Purifier, ориентированный специально на владельцев домашних животных. Устройство способно эффективно удалять из воздуха не только пыль, шерсть и неприятные запахи, но и патогенные вирусы.
Очиститель оснащен специальным фильтром, который надежно задерживает шерсть и волосы, избавляя помещение от запаха домашних питомцев. По сравнению с предыдущей моделью фильтр стал на 444% плотнее, а размер ячеек уменьшился на 78%.
Beon X3 Pet Air Purifier подходит для людей, страдающих аллергией, так как удаляет до 97,9% аллергена Fel d1, 98,1% Canf1 и 96,36% пылевых клещей. Фильтр с активированным углем эффективно борется с неприятным запахом, нейтрализуя до 99% запаха мочи и до 96,6% запаха фекалий.
Кроме того, очиститель эффективно справляется с различными вирусами, находящимися в воздухе. Устройство практически полностью очищает воздух, убивая до 99,99% таких патогенов, как бактерии сальмонеллы, стрептококк, вирусы герпеса, коронавируса, гриппа и другие.
Производительность Beon X3 Pet Air Purifier достигает 411 квадратных метров очищенного воздуха в час при уровне шума не более 34 децибел.
Сбор средств на устройство завершится 2 июля 2024 года на платформе Xiaomi Youpin. В настоящее время в Китае очиститель воздуха оценивается в 1899 юаней, что эквивалентно примерно 23 тыс. рублей по курсу на 2 июля 2024 года.
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