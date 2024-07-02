 

Xiaomi представила очиститель воздуха Beon X3 Pet Air Purifier для владельцев домашних животных

02.07.2024, 14:02, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Компания Xiaomi выпустила новый очиститель воздуха Beon X3 Pet Air Purifier, ориентированный специально на владельцев домашних животных. Устройство способно эффективно удалять из воздуха не только пыль, шерсть и неприятные запахи, но и патогенные вирусы.

Очиститель оснащен специальным фильтром, который надежно задерживает шерсть и волосы, избавляя помещение от запаха домашних питомцев. По сравнению с предыдущей моделью фильтр стал на 444% плотнее, а размер ячеек уменьшился на 78%.

Beon X3 Pet Air Purifier подходит для людей, страдающих аллергией, так как удаляет до 97,9% аллергена Fel d1, 98,1% Canf1 и 96,36% пылевых клещей. Фильтр с активированным углем эффективно борется с неприятным запахом, нейтрализуя до 99% запаха мочи и до 96,6% запаха фекалий.

Кроме того, очиститель эффективно справляется с различными вирусами, находящимися в воздухе. Устройство практически полностью очищает воздух, убивая до 99,99% таких патогенов, как бактерии сальмонеллы, стрептококк, вирусы герпеса, коронавируса, гриппа и другие.

Производительность Beon X3 Pet Air Purifier достигает 411 квадратных метров очищенного воздуха в час при уровне шума не более 34 децибел.

Сбор средств на устройство завершится 2 июля 2024 года на платформе Xiaomi Youpin. В настоящее время в Китае очиститель воздуха оценивается в 1899 юаней, что эквивалентно примерно 23 тыс. рублей по курсу на 2 июля 2024 года.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.07 / “Яндекс” подключит переводчик для языков народов России

02.07 / Победа Ле Пен может стать катастрофой для Европы

02.07 / Премьер Южной Кореи пообещал отключить все смартфоны Samsung в России в случае продолжения сотрудничества между Москвой и Пхеньяном

02.07 / Мнение: За что продавцов лотерейного билета посадили в тюрьму

02.07 / «Микробы тоже живые» – Дания может стать первой страной в мире, в которой запретят термообработку пищи

02.07 / Рупор кремлевской пропаганды: Национализация опоздавшая на 10 лет

02.07 / Врач Уланкина: стойкий отек в жару может возникать из-за тромба и проблем с сердцем

02.07 / Apple присвоила винтажный статус iPhone X, AirPods и HomePod

02.07 / Медики напомнили, как правильно пить кофе в условиях жары

02.07 / Тепловой удар может стать причиной смерти

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика