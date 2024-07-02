Xiaomi представила очиститель воздуха Beon X3 Pet Air Purifier для владельцев домашних животных

Компания Xiaomi выпустила новый очиститель воздуха Beon X3 Pet Air Purifier, ориентированный специально на владельцев домашних животных. Устройство способно эффективно удалять из воздуха не только пыль, шерсть и неприятные запахи, но и патогенные вирусы.

Очиститель оснащен специальным фильтром, который надежно задерживает шерсть и волосы, избавляя помещение от запаха домашних питомцев. По сравнению с предыдущей моделью фильтр стал на 444% плотнее, а размер ячеек уменьшился на 78%.

Beon X3 Pet Air Purifier подходит для людей, страдающих аллергией, так как удаляет до 97,9% аллергена Fel d1, 98,1% Canf1 и 96,36% пылевых клещей. Фильтр с активированным углем эффективно борется с неприятным запахом, нейтрализуя до 99% запаха мочи и до 96,6% запаха фекалий.

Кроме того, очиститель эффективно справляется с различными вирусами, находящимися в воздухе. Устройство практически полностью очищает воздух, убивая до 99,99% таких патогенов, как бактерии сальмонеллы, стрептококк, вирусы герпеса, коронавируса, гриппа и другие.

Производительность Beon X3 Pet Air Purifier достигает 411 квадратных метров очищенного воздуха в час при уровне шума не более 34 децибел.

Сбор средств на устройство завершится 2 июля 2024 года на платформе Xiaomi Youpin. В настоящее время в Китае очиститель воздуха оценивается в 1899 юаней, что эквивалентно примерно 23 тыс. рублей по курсу на 2 июля 2024 года.