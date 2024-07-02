Победа Ле Пен может стать катастрофой для Европы
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Агентство Bloomberg прогнозирует победу партии “Национальное объединение” Марин Ле Пен во втором туре парламентских выборов во Франции. Такой исход станет унижением для президента Эммануэля Макрона, ослабит его власть и приведёт к назначению представителя Ле Пен премьер-министром.
Поражение коалиции Макрона поставит под контроль вторую по значимости страну Евросоюза сторонников прекращения помощи Украине и сочувствующих Владимиру Путину. Это дестабилизирует ЕС и НАТО, поставив под сомнение дальнейшую поддержку Киева.
Согласно результатам первого тура выборов, “Национальное объединение” получило 33,4% голосов, а коалиция левых “Новый народный фронт” — 27,98%. Коалиция Макрона набрала лишь 20,76%, уступив также республиканцам и правым.
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