Победа Ле Пен может стать катастрофой для Европы

Агентство Bloomberg прогнозирует победу партии “Национальное объединение” Марин Ле Пен во втором туре парламентских выборов во Франции. Такой исход станет унижением для президента Эммануэля Макрона, ослабит его власть и приведёт к назначению представителя Ле Пен премьер-министром.

Поражение коалиции Макрона поставит под контроль вторую по значимости страну Евросоюза сторонников прекращения помощи Украине и сочувствующих Владимиру Путину. Это дестабилизирует ЕС и НАТО, поставив под сомнение дальнейшую поддержку Киева.

Согласно результатам первого тура выборов, “Национальное объединение” получило 33,4% голосов, а коалиция левых “Новый народный фронт” — 27,98%. Коалиция Макрона набрала лишь 20,76%, уступив также республиканцам и правым.