 

Провал Байдена на дебатах свидетельствует о лжи демократов

02.07.2024, 13:26, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Кампания Байдена построена на планомерном обмане американских избирателей, хотя демократы знают правду о его проблемах со здоровьем, считает обозреватель The New York Post Джулиан Эпштейн. Такой заговор вышел для них боком: после провальных дебатов они в панике пытаются найти замену своему кандидату до съезда в августе.


AP

С самой первой минуты президентских дебатов стало ясно, что демократы и все их подхалимы из мейнстримных СМИ участвуют в глобальном заговоре, пишет обозреватель The New York Post Джулиан Эпштейн. Они утверждают, что Байден не только находится в хорошей форме, но и как никогда лучше подходит для переизбрания, хотя на самом деле знают, что это неправда.

Партия и её помощники в медиа списывали бессвязные бормотания президента, его постоянные спотыкания, невообразимые ошибки в фактах и именах иностранных лидеров на происки правых конспирологов. Такой обман зашёл слишком далеко: администрация Белого дома настаивала, что странная походка, пустой взгляд и озадаченные блуждания Байдена — всего лишь дипфейки, и даже заставила The New York Times подтвердить эти лживые утверждения.

Разумеется, демократы подорвались на собственной мине: сейчас они в панике пытаются найти замену своему кандидату до съезда в августе. Между тем Россия, Иран и Китай, которые способствуют упадку американской системы сдерживания, чувствуют воодушевление от того, что по лидерству США был нанесён такой оглушающий удар.


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