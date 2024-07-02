 

Сябитова шокировала рассказом об угрозах бандита взорвать ее машину

02.07.2024, 13:15, Разное
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Сябитова рассказала об ужасающем случае, когда один из мужчин угрожал взорвать ее машину. По словам Розы, она получала много сообщений от мужчин в социальных сетях, но до этого момента никто не добирался до нее в реальной жизни из-за ее возраста.

Сваха пояснила, что, приобретя популярность после 50 лет, не испытывала преследований на улице или дома. Однако некоторые из поклонников становились агрессивными. Роза вспомнила случаи, когда ей писали бандиты и лица кавказской национальности, выражая свою любовь, но иногда откровенно угрожая. Как говорится, от любви до ненависти один шаг. Она блокировала таких людей, но один из них начал звонить с разных номеров, утверждая, что она якобы обидела мусульман во время своей программы.

Роза Сябитова попыталась разъяснить ситуацию и даже предложила публичное извинение, но мужчина был настойчив и даже угрожал взорвать ее автомобиль. Чтобы отшутиться от угрозы, Роза предложила мужчине отправить ему геолокацию и фотографию своего автомобиля, чтобы тот не ошибся целью. Она даже пошутила, сказав, что если он все-таки решит взорвать машину, то она будет благодарна за возможность получить новую по страховке. После этого разговора горе-преступник прекратил свои угрозы.

Пример Сябитовой показывает негативные аспекты популярности и внимания со стороны навязчивых поклонников, с которыми приходится сталкиваться известным людям. Роза Сябитова поделилась этим опытом, чтобы привлечь внимание к проблеме нежелательного преследования и угроз со стороны незнакомцев.


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