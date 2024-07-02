Сябитова шокировала рассказом об угрозах бандита взорвать ее машину

Сябитова рассказала об ужасающем случае, когда один из мужчин угрожал взорвать ее машину. По словам Розы, она получала много сообщений от мужчин в социальных сетях, но до этого момента никто не добирался до нее в реальной жизни из-за ее возраста.

Сваха пояснила, что, приобретя популярность после 50 лет, не испытывала преследований на улице или дома. Однако некоторые из поклонников становились агрессивными. Роза вспомнила случаи, когда ей писали бандиты и лица кавказской национальности, выражая свою любовь, но иногда откровенно угрожая. Как говорится, от любви до ненависти один шаг. Она блокировала таких людей, но один из них начал звонить с разных номеров, утверждая, что она якобы обидела мусульман во время своей программы.

Роза Сябитова попыталась разъяснить ситуацию и даже предложила публичное извинение, но мужчина был настойчив и даже угрожал взорвать ее автомобиль. Чтобы отшутиться от угрозы, Роза предложила мужчине отправить ему геолокацию и фотографию своего автомобиля, чтобы тот не ошибся целью. Она даже пошутила, сказав, что если он все-таки решит взорвать машину, то она будет благодарна за возможность получить новую по страховке. После этого разговора горе-преступник прекратил свои угрозы.

Пример Сябитовой показывает негативные аспекты популярности и внимания со стороны навязчивых поклонников, с которыми приходится сталкиваться известным людям. Роза Сябитова поделилась этим опытом, чтобы привлечь внимание к проблеме нежелательного преследования и угроз со стороны незнакомцев.