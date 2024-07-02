«Микробы тоже живые»: Дания может стать первой страной в мире, в которой запретят термообработку пищи

Лидер датской партии «Единый список — Красно-зелёная коалиция» Пелле Драгстед внёс на рассмотрение в Фолькетинг поправки в закон «Об ответственном обращении с природой и животными». Согласно документу, в Дании может быть запрещена любая термическая обработка пищи, так как она приводит к массовой гибели микроорганизмов.

«Напомню, что микробы тоже живые и то, что некоторые из них могут нанести вред здоровью человека — это не повод их убивать. Поэтому мы призываем приравнять микроорганизмы к животным и запретить их бесконтрольное уничтожение», — сказал Драгстед на заседании датского парламента.

По замыслу экоактивистов, «созданные природой продукты» можно употреблять в пищу с «минимальным воздействием» — овощи и фрукты достаточно помыть, а свежее мясо не нуждается в термообработке.

Вводить ограничения будут поэтапно: с 1 января 2025 года в Дании запретят жарить, запекать и коптить продукты, а в 2026 году введут ограничения на варку. Нарушителей планируется привлекать к административной ответственности – в случае принятия поправок, за «убийство микробов» датчанам придётся заплатить штраф от 10 до 50 тысяч крон (от 125 до 600 тысяч рублей по курсу ЦБ на 1 июля 2024 года).

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