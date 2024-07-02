 

Семья Байдена обвинила советников в провале дебатов

02.07.2024, 11:29, Новости дня
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Семья президента США в частном порядке обвинила главных советников Джо Байдена в проигрыше дебатов Дональду Трампу, пишет Politico. При этом в предвыборном штабе вину возлагают на телекомпанию CNN.


AP

Члены семьи Джо Байдена в частном порядке обвинили главных советников президента в его провальном выступлении на теледебатах с Трампом и призвали Байдена уволить или понизить их в должности, пишет Politico.

Прозвучали обвинения в том то, что Байден не смог перейти в наступление; что он слишком увяз в защите своего послужного списка, вместо того чтобы наметить видение второго срока, и что он был переутомлен и плохо отдохнул. Вину возложили на сотрудников, в том числе на Аниту Данн, старшего советника, к которой часто прислушивается президент; на ее мужа Боба Бауэра, адвоката президента, который изображал Трампа на репетициях в Кэмп-Дэвиде, и Рона Клейна, бывшего начальника штаба, который руководил подготовкой к дебатам.

В свою очередь, союзники и сотрудники администрации Байдена попытались обвинить в последствиях удручающего выступления Байдена на дебатах целый ряд факторов, в том числе то, что президент был болен и чрезмерно подготовлен.

Предвыборный штаб Байдена разозлился на CNN из-за того, как проходили дебаты. Они жаловались, в том числе на то, что модераторы должны были чаще проверять факты о Трампе, что Байдену не сказали, на какую камеру он будет смотреть, когда он не выступает, и что гример заставил его выглядеть слишком бледным. Однако Байден согласился с условиями дебатов до их проведения.
  
Акцент на персонале позволил семье не замечать собственных неудач Байдена в Атланте, отметил один из знакомых с ситуацией. Семья Байденов хотела, чтобы президент продолжил кампанию, а не закончил свою карьеру катастрофическим выступлением на дебатах против Трампа, которого они все ненавидят. Первая леди Джилл Байден и его сын Хантер Байден были самыми громкими голосами, призывающими президента остаться в конкурсе 2024 года.


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