Рупор кремлевской пропаганды: Национализация опоздавшая на 10 лет
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Акции двух компаний Коломойского в РФ перешли государству
В пользу РФ также переданы 503 объекта недвижимости
Акции двух компаний украинского бизнесмена Игоря Коломойского (внесен в России в перечень экстремистов и террористов) изъяты в пользу РФ. Об этом сообщил РИА Новости директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов.
По его словам, речь идет об ООО «Южгазэнерджи» и ООО «Кейтеринг-Юг» стоимостью более 5,1 млрд рублей. Решение суда от марта 2024 года исполнили приставы.
В марте суд в Адыгее по иску Генпрокуратуры признал Игоря Коломойского экстремистом и постановил конфисковать его активы. Дело связано с экстремистской деятельностью украинского олигарха и его партнеров и с финансированием ВСУ.
Аристов добавил, что также в пользу РФ перешли 503 объекта недвижимости должников по делу Коломойского.
https://www.bfm.ru/news/553375 – цинк
Акции кондитерской фабрики Порошенко в Липецке передали в доход России
Приставы передали в доход государства акции кондитерской фабрики «Рошен» в Липецке, принадлежащей бывшему президенту Украины Петру Порошенко. Об этом сообщил «РИА Новости» директор ФССП Дмитрий Аристов.
Решение об обращении в доход России акций и доли кондитерской фабрики вынес Октябрьский суд Липецка в феврале 2024 года.
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/66820c2e9a79470e40bc25df – цинк
То, что надо было сделать еще в 2014, сделано в 2024.
Лучше поздно, чем никогда.
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Источник: Colonel Cassad
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