 

Рупор кремлевской пропаганды: Национализация опоздавшая на 10 лет

02.07.2024, 11:25, Разное
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Акции двух компаний Коломойского в РФ перешли государству

В пользу РФ также переданы 503 объекта недвижимости

Акции двух компаний украинского бизнесмена Игоря Коломойского (внесен в России в перечень экстремистов и террористов) изъяты в пользу РФ. Об этом сообщил РИА Новости директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов.

По его словам, речь идет об ООО «Южгазэнерджи» и ООО «Кейтеринг-Юг» стоимостью более 5,1 млрд рублей. Решение суда от марта 2024 года исполнили приставы.

В марте суд в Адыгее по иску Генпрокуратуры признал Игоря Коломойского экстремистом и постановил конфисковать его активы. Дело связано с экстремистской деятельностью украинского олигарха и его партнеров и с финансированием ВСУ.

Аристов добавил, что также в пользу РФ перешли 503 объекта недвижимости должников по делу Коломойского.

https://www.bfm.ru/news/553375 – цинк

Акции кондитерской фабрики Порошенко в Липецке передали в доход России

Приставы передали в доход государства акции кондитерской фабрики «Рошен» в Липецке, принадлежащей бывшему президенту Украины Петру Порошенко. Об этом сообщил «РИА Новости» директор ФССП Дмитрий Аристов.

Решение об обращении в доход России акций и доли кондитерской фабрики вынес Октябрьский суд Липецка в феврале 2024 года.

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/66820c2e9a79470e40bc25df – цинк

То, что надо было сделать еще в 2014, сделано в 2024.
Лучше поздно, чем никогда.

Источник: Colonel Cassad


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