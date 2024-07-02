 

[ТЕСТ] для путешественников: угадайте любимый фильм по кадру в вагоне поезда

02.07.2024, 11:11, Новости дня
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1.

А – “Самая обаятельная и привлекательная”;

Б – “Карнавал”;

В – “Артистка из Грибова”.

2.

А – “Ваш ожидает гражданка Никанорова”;

Б – “Скорый поезд”;

В – “Печки-лавочки”.

3.

А – “Карнавал”;

Б – “Москва слезам не верит”;

В – “Не горюй!”.

4.

А – “Похождения Чичикова”;

Б – “Золотой теленок”;

В – “12 стульев”.

5.

А – “Девчата”;

Б – “Королева бензоколонки”;

В – “Гараж”.

6.

А – “Поезд вне расписания”;

Б – “Будьте моим мужем”;

В – “Одиноким предоставляется общежитие”.

7.

А – “Вокзал для двоих”;

Б – “Зимний вечер в Гаграх”;

В – “Осенний марафон”.

ОТВЕТЫ

1 – А – “Самая обаятельная и привлекательная”;

2 – Б – “Скорый поезд”;

3 –
А – “Карнавал”;

4 – Б – “Золотой теленок”;

5 – А – “Девчата”;

6 – А – “Поезд вне расписания”;

7 – А – “Вокзал для двоих”.


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