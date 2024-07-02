[ТЕСТ] для путешественников: угадайте любимый фильм по кадру в вагоне поезда

1. А – “Самая обаятельная и привлекательная”; Б – “Карнавал”; В – “Артистка из Грибова”. 2. А – “Ваш ожидает гражданка Никанорова”; Б – “Скорый поезд”; В – “Печки-лавочки”. 3. А – “Карнавал”; Б – “Москва слезам не верит”; В – “Не горюй!”. 4. А – “Похождения Чичикова”; Б – “Золотой теленок”; В – “12 стульев”. 5. А – “Девчата”; Б – “Королева бензоколонки”; В – “Гараж”. 6. А – “Поезд вне расписания”; Б – “Будьте моим мужем”; В – “Одиноким предоставляется общежитие”. 7. А – “Вокзал для двоих”; Б – “Зимний вечер в Гаграх”; В – “Осенний марафон”. ОТВЕТЫ 1 – А – “Самая обаятельная и привлекательная”; 2 – Б – “Скорый поезд”; 3 –

А – “Карнавал”; 4 – Б – “Золотой теленок”; 5 – А – “Девчата”; 6 – А – “Поезд вне расписания”; 7 – А – “Вокзал для двоих”.